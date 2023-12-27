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Полиция Петербурга обнаружила копицентр, где печатали документы для нелегальных мигрантов

В Петербурге нашли копицентр, изготавливавший поддельные документы для мигрантов

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МВД России

В Петербурге задержали одного петербуржца и двух иностранцев за организацию канала нелегальной миграции. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Калининском районе города. Правоохранители в течение 2023 года отказывали иностранцам в постановке на миграционный учет, так как в документах содержались недостоверные данные.

В конце года часть списков проверили и выяснили, что некоторые мигранты встали на учет в других районах несмотря на то, что предоставляли те же документы и в них также содержались недостоверные сведения.

По версии правоохранителей, эти документы иностранцы приобретали у задержанных, которые печатали бумаги в копицентре. Когда бумаги были готовы, мигранты забирали их из типографии. Пакет документов обходился клиентам по пять тысяч рублей. Всего по такой схеме на учет поставили минимум шесть человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемые заключены под стражу.

Ранее в Петербурге мигранты получили повестки на церемонии вручения паспортов РФ.

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