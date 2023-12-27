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Беременная россиянка едва не лишилась ребенка после того, как поскользнулась на льду

В Кузбассе беременная женщина поскользнулась на льду и получила серьезные травмы

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В Кемеровской области беременная женщина поскользнулась на наледи. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел около жилого дома на Советской улице в городе Мыски. Россиянка поскользнулась и получила серьезные травмы, после чего ее госпитализировали в местное медучреждение. Специалисты поставили пострадавшей диагноз «угроза прерывания беременности».

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Правоохранители выявили нарушения в работе управляющей компании.

«Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования участок придомовой территории очищен от наледи, посыпан песком, три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщается в публикации.

Прокуратура также подготовила иск, который позволит беременной женщине получить компенсацию морального вреда.

Ранее на Кубани кондуктор выгнал из трамвая беременную женщину.

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