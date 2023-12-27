Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чемпион по китайским шахматам бурно отметил победу и лишился титула

Шахматист Чэньлун лишился титула после скандальной вечеринки

close
100%
Depositphotos

Чемпион КНР по китайским шахматам (сянци) остался без титула после того, как слишком бурно отметил победу в турнире, передает проект «Сноб» со ссылкой на западные СМИ. Сообщается, что 48-летнего Яня Чэньлуна осудили за нарушение общественного порядка.

Скандал произошел после соревнований, организованных Федерацией китайских шахмат 17 декабря, по итогам которых Чэньлун получил главный приз. На вечеринке после турнира чемпион слишком много выпил. Помимо нарушения порядка, его обвинили в нанесении ущерба собственности отеля.

В итоге спортсмена лишили титула и запретили принимать участие в соревнованиях в течение года.

Также его заподозрили в мошенничестве. Ранее в Федерацию сянци поступали жалобы на то, что игрок якобы использует скрытые беспроводные передатчики, чтобы получать подсказки во время игры.

До этого сообщалось, что Федерация шахмат России (ФШР) официально стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации (АШФ). Директор ФШР Александр Ткачев и генеральный секретарь АШФ Хишам Аль-Тахер подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта.

Ранее американский шахматист признался, что болеет за Непомнящего в матче за шахматную корону.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами