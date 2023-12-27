Чемпион по китайским шахматам бурно отметил победу и лишился титула

Чемпион КНР по китайским шахматам (сянци) остался без титула после того, как слишком бурно отметил победу в турнире, передает проект «Сноб» со ссылкой на западные СМИ. Сообщается, что 48-летнего Яня Чэньлуна осудили за нарушение общественного порядка.

Скандал произошел после соревнований, организованных Федерацией китайских шахмат 17 декабря, по итогам которых Чэньлун получил главный приз. На вечеринке после турнира чемпион слишком много выпил. Помимо нарушения порядка, его обвинили в нанесении ущерба собственности отеля.

В итоге спортсмена лишили титула и запретили принимать участие в соревнованиях в течение года.

Также его заподозрили в мошенничестве. Ранее в Федерацию сянци поступали жалобы на то, что игрок якобы использует скрытые беспроводные передатчики, чтобы получать подсказки во время игры.

До этого сообщалось, что Федерация шахмат России (ФШР) официально стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации (АШФ). Директор ФШР Александр Ткачев и генеральный секретарь АШФ Хишам Аль-Тахер подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта.

Ранее американский шахматист признался, что болеет за Непомнящего в матче за шахматную корону.