Правозащитник прокомментировал приговор блогеру Хилми

Секретарь ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) Москвы и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников заявил, что поиск сокамерников для трансгендеров всегда представляет собой проблему для правозащитников. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«На своем веку я встречал лично человек пять таких, наверное. Ни к одному из них в итоге физическое насилие не применялось, в том числе благодаря тому, что мы (ОНК) постоянно проверяем места принудительного содержания», — рассказал он.

Заявление Мельникова стало комментарием к приговору блогеру Хилми Фолксу (Олейнику).

27 декабря его приговорили к трем годам лишения свободы за распространение порнографии.

В конце ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Хилми Форкса. Ведомство отметило, что в ноябре 2022 года он изготавливал материалы порнографического содержания, которые в последствии размещал в свободном доступе в своих социальных сетях. Таким образом, с роликами мог ознакомиться неограниченный круг лиц.

Ранее блогер Хилми прокомментировал лишение свободы на три года.