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В Петербурге мужчина сломал шлагбаум и напал на семью с ребенком

В Петербурге полиция проверит мужчину, который напал на пару с ребенком

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В Петербурге полиция обратила внимание на мужчину, который напал на семью с ребенком. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Инцидент произошел на территории одного из жилых комплексов города. На кадрах с места заметно, как агрессивный мужчина вступил в конфликт с парой с ребенком. Он сломал шлагбаум и ударил снимавшего видео человека. По словам пары, до начала съемки он нанес удар младшему члену семьи.

На данный момент личность мужчины установлена. Правоохранители принимают меры для задержания.

Ранее в Башкирии мужчина истязал бывшую жену и ее сына после разрыва.

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