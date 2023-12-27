На Алтае глава поселения прилюдно порвал уведомление о долгах за ЖКУ

Глава города Камень-на-Оби в Алтайском кране Евгений Чернышов на заседании горсовета депутатов публично разорвал врученное ему уведомление о задолженности по жилищно-коммунальным платежам. Подробности сообщили «Каменские новости».

Во время заседания замдиректора «Каменских теплосетей» Алексей Ягупов вручил Чернышову и депутату Сергею Сергиенкову уведомления о долгах за теплоснабжение. Журналисты пишут, что Сергиенков извещение о долге в порядка 100 тыс. рублей воспринял спокойно, а вот глава поселения отреагировал более эмоционально.

Когда Ягупов предложил Чернышову подписать уведомление о долге в 2,5 млн рублей, последний отказался в резкой форме, заявив, что отапливаемое помещение, указанное в документе, ему не принадлежит. После этого мэр порвал бумагу.

До этого сообщалось о случае в Екатеринбурге, где у местного жителя зафиксировали долг за коммуналку в более чем миллион рублей.

Ранее с блогерши Лерчек сняли все ограничения после оплаты многомиллионного долга.