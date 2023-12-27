Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Алтае глава поселения прилюдно порвал уведомление о долгах за ЖКУ

Глава Камня-на-Оби публично разорвал уведомление о задолженности по ЖКУ

close
100%
Каменские Новости/YouTube

Глава города Камень-на-Оби в Алтайском кране Евгений Чернышов на заседании горсовета депутатов публично разорвал врученное ему уведомление о задолженности по жилищно-коммунальным платежам. Подробности сообщили «Каменские новости».

Во время заседания замдиректора «Каменских теплосетей» Алексей Ягупов вручил Чернышову и депутату Сергею Сергиенкову уведомления о долгах за теплоснабжение. Журналисты пишут, что Сергиенков извещение о долге в порядка 100 тыс. рублей воспринял спокойно, а вот глава поселения отреагировал более эмоционально.

Когда Ягупов предложил Чернышову подписать уведомление о долге в 2,5 млн рублей, последний отказался в резкой форме, заявив, что отапливаемое помещение, указанное в документе, ему не принадлежит. После этого мэр порвал бумагу.

До этого сообщалось о случае в Екатеринбурге, где у местного жителя зафиксировали долг за коммуналку в более чем миллион рублей.

Ранее с блогерши Лерчек сняли все ограничения после оплаты многомиллионного долга.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами