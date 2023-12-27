В Петербурге могут отменить новогодний салют

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что городские власти рассматривают возможность отмены новогоднего салюта. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

«Мы сейчас корректируем планы, которые у нас существуют и именно превращаем [уличные гуляния] в такой спокойный хороший праздник… с большим количеством развлечений, которые направлены на создание новогоднего настроения, в первую очередь, у детей», — рассказал вице-губернатор.

Он отметил, что новогодняя программа может быть скорректирована.

«Целесообразность проведения салюта как такового сейчас находится под вопросом», — отметил Пиотровский.

26 декабря врач-травматолог АО «Медицина» Сергей Малыхин рассказал «Газете.Ru», что при неумелом обращении с пиротехникой есть риск получить серьезные ожоги. По словам Малыхина, опаснее всего близко разглядывать фейерверк, который, как кажется, уже «отстрелял свое».

Ранее собаководам рассказали, как подготовить питомца к салютам.