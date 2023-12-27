Глава МЧС Татарстана объявил об отставке

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин объявил о том, что уходит в отставку. Об этом сообщает «Реальное время».

В издании уточнили, что он отработал в этой должности почти 17 лет. В ходе торжественного мероприятии, которое проводилось ко Дню спасателя России, Хабибуллин сообщил, что «в жизни каждого человека наступает время подвести итоги и принять решение о дальнейшей своей судьбе».

Рафис Хабибуллин родился 2 октября 1963 года в селе Починок-Енаево Апастовского района ТАССР. В 2007 году он занял пост министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана и начальника Главного управления МЧС России по республике.

18 декабря сообщалось, что руководитель Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев уходит в отставку. По информации Frank Media, отставка Комлева может быть связана с решением либо Центробанка, либо самого главы НСПК, который уже изъявлял желание покинуть свой пост. Кроме того, источник издания утверждает, что врио Комлева станет Олег Тишаков, который в данный момент курирует правовое направление компании.

Ранее сообщалось, что губернатор Забайкальского края отправил в отставку и.о. зампреда Игоря Дубровина.