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Врач перечислил симптомы рака желудка

Врач Балкаров: резкое снижение веса может быть симптомом рака желудка

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На ранних стадиях рак желудка протекает вяло и бессимптомно, при этом на заболевание может указывать резкое снижение веса. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-хирург, онколог высшей категории «СМ-Клиника» Беслан Балкаров. По его словам, по отдельности симптомы не несут в себе никакой информации, важно обращать внимание на их совокупность.

«Одни и те же жалобы могут возникать как при опухолевом процессе, так и при банальных гастритах, язвах, эрозиях, грыже пищеводного отверстия диафрагмы и других заболеваниях. И только когда мы имеем совокупность симптомокомплексов, может возникнуть подозрение на онкологический процесс», — отметил специалист.

Он добавил, что помимо снижения веса у больных могут наблюдаться отдающие в спину боли живота, тошнота и рвота, одышка в состоянии покоя, чувство переполненного желудка, а также отвращение к мясным продуктам.

До этого Балкаров рассказал, что основными причинами возникновения рака желудка являются наследственность, курение, злоупотребление алкоголем, а также заражение бактерией Helicobacter Pylori, неправильное питание, дефицит витаминов и микроэлементов.

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