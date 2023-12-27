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Россиянам рассказали, как избавиться от отеков в период новогодних праздников

Врач Кривошеева: вода поможет избавиться от отеков в новогодние праздники

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Shutterstock

Большое количество соленой и жирной еды, алкоголя и сладостей на Новый год может спровоцировать задержку жидкости в организме и привести к появлению отеков. О том, как справиться с ними, Life рассказала врач – эндокринолог-диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ на Мичуринском проспекте Анна Кривошеева.

Так, прежде всего эксперт рекомендует скорректировать питание. Для этого стоит ограничить потребление вредной еды и алкоголя, потреблять больше овощей и зелени.

«Необходимо употреблять достаточное количество воды, также в воду можно добавить лимон или огурец, которые способствуют выведению жидкости из организма, позволят восполнить водный баланс», — добавила врач.

Кроме того, Кривошеева советует не забывать о физической активности в новогодние праздники. Для этой цели подойдут прогулки, зарядка, катание на коньках и так далее. Уменьшить отеки также можно с помощью массажа и контрастного душа, заключила эксперт.

Практикующий врач-ревматолог, невролог, академик российской Академии Медико-Технических Наук Павел Евдокименко до этого говорил, что двигательные активности в период новогодних праздников могут быть любыми. По его словам, их стоит подбирать, ориентируясь на погодные условия и свои физические возможности.

Ранее врач назвала способ, который поможет побороть хроническую усталость.

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