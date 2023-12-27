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Украинцы в Европе спешно оформляют документы из-за нового закона о мобилизации

«Страна.ua»: в Европе украинцы выстроились в очереди на оформление документов

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Телеграм-канал «Политика Страны»

Украинцы в Европе выстроились в очереди на оформление документов своей страны. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Такая ситуация наблюдается уже второй день и связана с публикацией законопроекта о мобилизации на сайте Верховной рады Украины. Закон предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных в период мобилизации, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и, в том числе, оформлять украинские документы — паспорт и заграничный паспорт.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлеваются военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. При этом годными к службе будут считаться инвалиды III группы, а инвалиды I и II групп будут получать отсрочку от службы на полгода с повторным прохождением медкомиссии по истечении этого срока.

Ранее на Украине заявили, что закон о мобилизации в стране начнет действовать не раньше весны.

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