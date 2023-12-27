В Совфеде оценили угрозу от беспорядков в Абхазии

Член Совета Федерации Григорий Карасин уверен, что митинги, которые прошли в Абхазии из-за передачи РФ государственной дачи в Пицунде, искусственно подогреваются из-за рубежа. Об этом сенатор рассказал РИА Новости.

«Очевидно, беспорядки искусственно подогреваются извне», — заявил Карасин журналистам, отметив, что к ситуации стоит относиться спокойно.

По мнению сенатора, главные интересанты происходящего — «кое-какие страны», которые находятся рядом с Абхазией, именно они «организовывают бучу». Он напомнил, что абхазский парламент уже рассмотрел и поддержал вопрос о передаче госдачи.

Договор о передаче госдачи в Пицунде России был подписан в Кремле 19 января 2022 года. Согласно тому документу, РФ на безвозмездной основе получала имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», земельный участок в 180 га с реликтовым парком и прилегающую к нему акваторию моря.

С тех пор в соглашение внесли ряд изменений. Текущий документ не предусматривает передачу в собственность России земли, на которой находится госдача. Ее территория передается России в аренду сроком на 49 лет, а в собственность передаются только здания. Ремонт и содержание будет осуществлять Федеральная служба охраны РФ.

Тем не менее ситуация с передачей объектов госдачи вызывает сильное недовольство у абхазской оппозиции, которая 26 декабря провела митинг против ратификации договора.

27 декабря президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации соглашения.

Ранее в Абхазии возникли проблемы с поставками нефтепродуктов из России.