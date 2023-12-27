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Россиянам назвали работающий метод для защиты от спам-звонков

Эксперт по безопасности Власов: защита от спама избавит от нежелательных звонков

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Shutterstock

Россияне могут избежать нежелательных звонков, если будут игнорировать входящие с незнакомых номеров и установят защиту от спама. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

Он отметил, что метод с игнорированием звонков с незнакомых номеров не подойдет для тех, кто часто оформляет заказы в интернет-магазинах или общается с людьми по работе. Им могут воспользоваться пенсионеры и те, кто не заказывает товары с маркетплейсов.

Если этот вариант не подходит, можно изучить предложения мобильного оператора, которые защищают от спама. Эксперт также отметил, что наличие спам-звонков не обязательно говорит о том, что номер человека оказался в базе данных, которую взломали.

«Сейчас можно вообще ничего не красть, а самостоятельно написать список номеров. Сгенерировать их путем подставления чисел. Начиная с пятой цифры номера, можно подставлять любые цифры. Потом этот список загружается в робота, и он начинает прозванивать и выдает информацию, где ему ответили», — заключил Власов.

Руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls Дмитрий Швецов до этого говорил, что более 90% пользователей смартфонов регулярно сталкиваются со спам-звонками. Он отмечал, что существуют современные средства, которые позволяют сократить число входящих спам-вызовов. В частности, для этого можно установить приложение-антиспам.

Ранее IT-эксперт объяснила, почему спам-письма не доходят до адресата.

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