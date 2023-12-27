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В Ленобласти родители с младенцем пошли в лес за елкой и заблудились

«47.news»: в Ленобласти спасатели вывели из леса заблудившуюся семью с младенцем

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Depositphotos

В Кировском районе Ленобласти спасатели вывели из леса семью с маленьким ребенком, которые пошли в лес за елкой и заблудились. Об этом сообщает «47.news».

Родители с девятимесячным младенцем пошли в лес за елкой в районе деревни Войбокало в Кировском районе. Взрослые с ребенком зашли в лес в районе нефтепровода у Мурманского шоссе. Они отошли от дороги приблизительно на две сотни метров, вернуться той же тропой семья не смогла.

Заблудившиеся обратились в экстренные службы, спустя полчаса их обнаружили спасатели. Людей вывели из чащи и проводили к машине. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее двое мужчин спасли ребенка, замерзавшего на дороге.

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