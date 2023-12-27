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Житель Екатеринбурга подал иск к России, чтобы судьи перестали носить мантии

Ural Mash: в Екатеринбурге мужчина подал иск к РФ, чтобы лишить судей мантий

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Shutterstock/AnnaStills

Житель Екатеринбурга подал иск к Российской Федерации, чтобы снять с судей мантии — мужчина уверен, что наряд служителей Фемиды неудобен и мешает судьям. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мужчина, обратившийся с иском в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, уверен, что судейские мантии неудобны, отдаляют судей от простых людей и могут влиять на принимаемые ими решения.

Сейчас россиянин добивается того, чтобы обязательную форму убрали, он уже прошел несколько инстанций и намерен обратиться в Конституционный и Верховный суды.

Мужчина подчеркнул, что в судах разной юрисдикции у него идут около десятка разбирательств.

Ранее житель Башкирии, отсидевший 13 лет за чужое преступление, подал иск на 450 млн рублей.

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