Россиян призвали не забывать о двигательной активности в новогодние праздники

В период новогодних праздников и застолий важно не забывать про двигательную активность. Об этом Pravda.Ru рассказал практикующий врач-ревматолог, невролог, академик российской Академии Медико-Технических Наук Павел Евдокименко.

Он отметил, что активности могут быть любыми, их стоит подбирать, ориентируясь на погодные условия и свои физические возможности.

«По возможности, если погодные условия позволят, нужно, во-первых, чтобы люди ходили гулять. Во-вторых, если погодные условия и физические возможности позволяют, то ходить на лыжах. Если есть возможность ходить в бассейн плавать, то это вообще замечательно», — сказал Евдокименко.

По его словам, гулять или кататься на лыжах нужно не менее часа в день, плавать в бассейне можно в течение получаса. Врач также напомнил, что физическая активность должна подходить по возрасту. В частности, пожилым людям не стоит резко начинать бегать или прыгать, потому что так они рискуют получить травмы.

Специалист Городского психолого-педагогического центра Дмитрий Довгалюк до этого говорил, что самым полезным вариантом отдыха на новогодние праздники будет тот, который не свойственен для конкретного человека. Так, любители активного отдыха могут попробовать что-то спокойное, например, чтение книг.

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