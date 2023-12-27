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Нервный грабитель ворвался в банк, выстрелил и сбежал после отказа выдать деньги

В Екатеринбурге грабитель пришел в банк, выстрелил в потолок и сбежал без денег

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Depositphotos

Грабитель с обрезом ворвался в помещение банка в Екатеринбурге, но его набег закончился неудачей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, 26 декабря мужчина в черном шарфе, черной длинной парке и перчатках около шести часов вечера забежал с обрезом в отделение банка на улице Чайковского. Грабитель подошел к менеджеру и начал угрожать двустволкой, требуя выдать все наличные деньги. Однако работница банка не стала ничего делать. Неожиданный отказ заставил грабителя нервничать и выстрелил в потолок. После этого он сбежал с места преступления.

Пока неудачливый преступник метался, менеджер банка успела нажать тревожную кнопку. Через некоторое время на место приехали сотрудники охраны, но грабителя не застали. Пострадавших, как и ущерба, нет. Налетчика разыскивает полиция.

До этого 66-летняя женщина и 49-летний мужчина попытались ограбить банк во Владимирской области. Они ворвались в кредитную организацию и требовали выдать им деньги, угрожая пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой. Сотрудники банка вызвали полицию. Злоумышленников задержали. Как рассказал сын «налетчицы», его мать пропала две недели назад. В последнем телефонном разговоре она рассказала сыну, что участвует в секретной операции.

Ранее серийного похитителя яиц задержали в Новосибирске.

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