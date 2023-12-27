В центр Владивостока зашел новый для России вид животного

Новый для России редкий водяной олень, которого впервые обнаружили в Приморском крае в 2019 году, вероятно, переплыл Амурский залив и появился в центре Владивостока. Об этом РИА Новости сообщил представитель национального парка «Земля леопарда».

По словам собеседника агентства, водяной олень является новым для России видом животного. Он впервые был зафиксирован сотрудниками нацпарка «Земля леопарда» в 2019 году. Водяной олень пришел на российскую территорию из Китая и Корейского полуострова. Он стал расселяться, его популяция растет, в основном в юго-западной части Приморья, как раз там, где расположен нацпарк «Земля леопарда». Скорее всего, олень преодолел Амурский залив и добрался до Владивостока. Это животное, подчеркнул ученый, не боится воды.

В социальных сетях ранее появились видео, на которых олень бродит по снегу у жилого дома в центре Владивостока. Специалисты выразили полную уверенность в том, что это именно водяной олень, скорее всего, самка. Отмечается, что кадры сняты в ЖК в центре Владивостока.

В настоящее время на юго-западе Приморского края обитает около 300 особей. После работы сотрудников «Земли леопарда» водяной олень был внесен в Красную книгу Приморского края.

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