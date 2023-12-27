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В Новой Москве женщина попыталась запарковаться на машину «вторым этажом» и попала на видео

В Новой Москве Range Rover попытался припарковаться сверху на машину

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Depositphotos

Чудеса парковки в Новой Москве продемонстрировала женщина-водитель Range Rover. Кадрами поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».

В ЖК Кленовые аллеи водитель несколько минут пыталась припарковаться «вторым этажом» сверху прямо на машину.

После неудачной попытки женщина покинула место ДТП и ушла домой.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее стало известно, какие автомобильные устройства могут стать обязательными в новостройках.

Также председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что производство электромобилей в России в течение следующих трех лет достигнет 100 тыс. машин. По его словам, у России есть хорошие перспективы в сфере электротранспорта.

Он уточнил, что в стране в первую очередь идет разработка машин с перспективными силовыми установками — водородными, гибридными и электрическими.

Ранее Путин заявил, что доволен темпами строительства дорог в стране.

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