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Стало известно, что и кому чаще всего желают москвичи в 2024 году

Москвичи чаще всего желают родным в 2024-м исполнения мечт и квартиру в Москве

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Shutterstock

Больше всего москвичей (30%) оставляют пожелания на 2024 год родным и близким, а также своим вторым половинкам. Это выяснил бренд «Черноголовка» в рамках своей новогодней кампании, «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

25% москвичей адресуют теплые слова своим детям. Еще 10% — своим коллегам и 15% — друзьям и знакомым. Менее 5% москвичей отставляют пожелания для самих себя. Среди самых необычных адресатов: Дед Мороз, Сергей Собянин, Снегурочка и все россияне.

Четверть москвичей (25%) пожелали родным исполнения мечт. Еще 20% опрошенных загадали на будущий год приобрести свою квартиру в Москве. 15% москвичей пожелали родным здоровья, а еще 10% — отправиться к морю на зимовку. Столько же загадали в новом году разбогатеть, еще 5% горожан отметили важность хорошего настроения в наступающем году. Также пожелания москвичей касаются сдачи экзаменов, роста в зарплате, хороших дорог и свободных парковок. Один горожанин пожелал, чтобы девушка оставила ему свой номер телефона, а семейная пара оставила послание для своего будущего ребенка: «Мы ждем тебя, малыш».

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