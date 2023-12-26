На Урале автобус с пассажирами наехал на женщину на остановке

В Свердловской области автобус с пассажирами врезался в остановку из-за погодных условий. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в городе Каменск-Уральский. По предварительным данным, во время разворота задняя часть транспортного средства увязла в рыхлом снегу. В этот момент водитель увеличил скорость, автобус занесло, и мужчина наехал на человека.

В результате пострадала 76-летняя женщина. Ее направили в местную больницу, о состоянии пациентки не сообщается.

На данный момент правоохранители проводят проверку. Известно, что во время аварии водитель был трезвым, к ответственности за 39 лет за рулем он привлекался только дважды. В салоне автобуса на момент ДТП находилось 15 человек.

Ранее в Казахстане водитель угнал автобус и протаранил им остановку с человеком.