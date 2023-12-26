В Подмосковье пьяный мужчина открыл хаотичную стрельбу около жилого дома

В Подольске полиция задержала мужчину за хаотичную стрельбу на улице города. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Филиппова. В полицию обратилась очевидица и сообщила, что возле одного из домов мужчина стреляет из пистолета без какой-либо конкретной цели.

Приехавшая на место полиция задержала жителя Ульяновской области. Выяснилось, что ранее у него уже были судимости. На момент инцидента россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

У мужчины изъяли пневматический пистолет. Во время инцидента никто не пострадал.

На данный момент полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинске неизвестный открыл стрельбу по окну маршрутки, за которым находились дети.