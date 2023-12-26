В одной из пекарен Ставрополя произошел взрыв газовых баллонов

Семь жителей Ставрополя пострадали из-за взрыва газовых баллонов в пекарне, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«В здании пекарни <...> взорвалась газовоздушная смесь», — написал глава региона.

Согласно данным оперативных служб, в сооружении обрушилась крыша на площади 150 квадратных метров. Инцидент случился по адресу: улица Серова, дом 366. На месте происшествия в настоящее время находятся спасатели и медики.

«В результате происшествия пострадали 7 человек», — указывается в публикации.

По информации Владимирова, трое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие подверглись госпитализации, с ними сейчас работают врачи.

«Проводятся все необходимые действия. Ситуация на контроле», — подытожил губернатор.

Некоторое время назад под Нижним Новгородом произошел взрыв газового баллона в четырехквартирном жилом доме.

Ранее в Красноярском крае взорвался газовый баллон в доме.