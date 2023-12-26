Бизнесмен из Мордовии оскорбил повара и устроил погром в киоске с шаурмой, попав на видео

В Мордовии полицейские задержали мужчину, который порушил павильон с шаурмой из-за недовольства ее качеством. Об этом пишет МВД Медиа.

Инцидент, попавший на видео, произошел еще 14 декабря в селе Ичалки. Агрессивный клиент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош у точки по продаже шаурмы. Он сломал полку с бутылками на витрине и стал бросать их в 19-летнего повара. При этом мужчина выражался в адрес молодого человека нецензурной бранью и высказывал ему претензии к качеству продукции.

В результате дебошир причинил пострадавшему телесные повреждения, тяжесть которых не уточняется. Виновника нападения нашли и задержали, им оказался ранее судимый 35-летний житель Кемли, который является индивидуальным предпринимателем. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и поместили под стражу.

Ранее шаурму с наркотиком попытались передать задержанному в саратовский изолятор.