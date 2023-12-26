Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бизнесмен из Мордовии оскорбил повара и устроил погром в киоске с шаурмой, попав на видео

В Мордовии недовольный клиент напал на продавца шаурмы и устроил погром в киоске

В Мордовии полицейские задержали мужчину, который порушил павильон с шаурмой из-за недовольства ее качеством. Об этом пишет МВД Медиа.

Инцидент, попавший на видео, произошел еще 14 декабря в селе Ичалки. Агрессивный клиент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош у точки по продаже шаурмы. Он сломал полку с бутылками на витрине и стал бросать их в 19-летнего повара. При этом мужчина выражался в адрес молодого человека нецензурной бранью и высказывал ему претензии к качеству продукции.

В результате дебошир причинил пострадавшему телесные повреждения, тяжесть которых не уточняется. Виновника нападения нашли и задержали, им оказался ранее судимый 35-летний житель Кемли, который является индивидуальным предпринимателем. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и поместили под стражу.

Ранее шаурму с наркотиком попытались передать задержанному в саратовский изолятор.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами