Депардье поблагодарил деятелей культуры Франции за поддержку

Французский актер Жерар Депардье заявил, что поддержка 50 деятелей культуры страны, которые подписали обращение в его защиту после обвинений в домогательствах на сексуальной почве. Об этом сообщает радиостанция RTL.

«Я считаю, что это очень смелый поступок со стороны подписавшихся», — сказал Депардье.

Он также отметил, что рад тому, что письмо опубликовано. По его словам, он никого не просил подписывать письмо.

Ранее актер Пьер Ришар и певица Карла Бруни выступили в поддержку актера Жерара Депардье, который столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. Газета Le Figaro опубликовала письмо, в котором 50 французских артистов и представителей богемы выражают свою поддержку Депардье и осуждают «линчевание и ненависть, направленные в его сторону».

В письме отмечается, что Жерар Депардье является одним из величайших актеров и последним «священным гигантом кинематографа». Деятели культуры подчеркивают необходимость соблюдения принципа презумпции невиновности и выражают надежду на то, что правосудие выполнит свою работу. Они также призывают не забывать о значении Депардье для французской культуры и отмечают его выдающийся вклад в историю искусства. Актер считается неотъемлемой частью этой истории и продолжает обогащать ее.

Ранее звезду фильмов «Форсаж» обвинили в насилии.