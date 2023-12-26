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В Севастополе объявили об отмене воздушной тревоги

Губернатор Севастополя объявил об отмене воздушной тревоги

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сирены воздушной тревоги перестали звучать в Севастополе. Об ее отмене в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Отбой воздушной тревоги!» — говорится в посте градоначальника.

Сирены работали с 16:28 по 16:47 мск.

До этого Развожаев предупредил севастопольцев, что в районе внутреннего рейда и Северной бухты военные применяют маскировку, из-за чего можно увидеть дым. Он добавил, что запах от такой маскировки может показаться неприятным, но вреда здоровью дым не несет.

В ночь на 26 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по порту в Феодосии, повредив большой десантный корабль «Новочеркасск». По предварительной информации, для атаки украинцы использовали ракеты Storm Shadow и SCALP.

Согласно текущим данным, после удара ВСУ медицинская помощь понадобилась четырем людям. Известно также об одном летальном случае.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об атаке ВСУ по Феодосии.

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