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Эксперты оценили намерение властей обязать магазины торговать российской техникой

Глава Союза потребителей Шелищ назвал бесполезной идею о торговле российской техникой

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Идея обязать офлайн магазины и маркетплейсы выделять отдельную полку для российской бытовой техники и электроники не приведет к позитивным изменениям, убежден глава Союза потребителей Петр Шелищ. Лучше обратить внимание на создание условий для производства высококонкурентных товаров в России, отметил он в беседе с НСН.

Идею ввести обязательный минимум для торговли российской техникой эксперт назвал «чиновничьим патриотизмом», заявив, что не видит в ней смысла. По его мнению, потребители при покупке не ищут конкретно отечественный товар, а ориентируются на свои потребности.

«Чиновники пытаются отличиться, это их своеобразный патриотизм, который на самом деле должен состоять в том, чтобы создать в России условия для производства высококонкурентной бытовой техники и электроники. Повторюсь, потребителю нужен товар с лучшим соотношением «цена/качество», а где он изготовлен, значения не имеет», — подчеркнул Шелищ.

Для государства и общества выгодно развитие отечественного производства, благодаря чему в сфере продовольственных товаров доля отечественной продукции выросла до 90%, отметил эксперт. В производстве техники успехи тоже есть, отметил он и привел в качестве примера производство холодильников. Однако предложить жителям качественные отечественные ноутбуки и телефоны сейчас вряд ли получится, добавил он.

«Если отечественная полка будет идеологически выдержанная, но пустая или с крайне скудным ассортиментом, то люди пойдут к другим полкам, потому что им нужен выбор», — заключил глава Союза потребителей.

Напомним, предполагается, что кабмин введет обязательный минимум на полках для тех категорий продукции, которые «в достаточном объеме производятся в стране». По представленному ранее законопроекту, маркетплейсы могут обязать отдавать первые 50 строк в поиске российским или белорусским товарам.

Производители ранее предупредили о возможном подорожании бытовой техники в 2024 году.

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