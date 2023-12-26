Мэра Кургана обвинили в халатности

Главе города Курган Елене Ситниковой предъявили обвинение в совершении преступлений, связанных с должностной халатностью. Об этом сообщает местное издание 45.RU.

«Суд обязал ее являться по вызову следователя или в суд, а также ей запрещено встречаться со свидетелями по уголовному делу, кроме близких родственников, а также другими обвиняемыми по этому уголовному делу, их защитниками и иными лицами действующих в их интересах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд выбрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

С 1997 по 2018 год Ситникова работала на разных должностях администрации Кургана, затем в аппарате главы города и Курганской городской думы. Затем, в 2018 году, Ситникова стала первым заместителем главы Кетовского округа по социальной политике и в 2021 году — главой Кургана.

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