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Мэра Кургана обвинили в халатности

Мэра Кургана Елену Ситникову обвинили в халатности

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Елена Ситникова/VK

Главе города Курган Елене Ситниковой предъявили обвинение в совершении преступлений, связанных с должностной халатностью. Об этом сообщает местное издание 45.RU.

«Суд обязал ее являться по вызову следователя или в суд, а также ей запрещено встречаться со свидетелями по уголовному делу, кроме близких родственников, а также другими обвиняемыми по этому уголовному делу, их защитниками и иными лицами действующих в их интересах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд выбрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

С 1997 по 2018 год Ситникова работала на разных должностях администрации Кургана, затем в аппарате главы города и Курганской городской думы. Затем, в 2018 году, Ситникова стала первым заместителем главы Кетовского округа по социальной политике и в 2021 году — главой Кургана.

Ранее сообщалось, что в Сочи в рамках расследования уголовного дела о получении взятки под стражу был заключен заместитель директора «Росзаповедцентра». Отмечается, что заместителю директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, и по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, обвиняемый за 23 миллиона рублей обещал способствовать принятию решения о заключении с фирмой рекреационного соглашения на земельный участок в поселке Красная Поляна.

Ранее российский чиновник перенес общественную детскую площадку к себе во двор.

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