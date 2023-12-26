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Близ египетского курорта сбили неизвестный объект

Al Qahera News: в небе рядом с курортом Дахаб в Египте сбили неизвестный объект

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Илья Галахов/Global Look Press

Неизвестный объект сбили в небе неподалеку от курортного города Дахаб в Красном море в Египте. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News.

«Летящий объект сбит в небе в двух километрах от Дахаба», — уточнил телеканал со ссылкой на очевидцев.

До этого СМИ уже сообщали, что средства противовоздушной обороны Египта уничтожали летающие объекты около побережья курортных городов Синайского полуострова, расположенных близ границы с Израилем.

18 декабря конгресс США решил рассекретить информацию об НЛО за 25 лет. В публикации отмечается, что закон вступит в силу после того, как его подпишет президент США Джо Байден. Нововведение предполагает, что будут обнародованы государственные документы, которые касаются неопознанных аномальных феноменов, технологий неизвестного происхождения и нечеловеческого разума.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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