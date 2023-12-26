В Приамурье жители дома пожаловались на сугробы в подъезде

Жители одного из домов в Комсомольске-на-Амуре жалуются на сугробы в подъезде и обледеневшую дверь. Об этом сообщает Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск».

По словам местной жительницы, дом располагается в микрорайоне Таежный и обледенел уже более месяца назад. Внутри подъезда скрипит снег, ступени также занесены снегом, а на двери наросла гигантская ледяная корка. С наружной стороны дома с балконов свисают огромные сосульки. В городе стоят 25-градусные морозы.

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