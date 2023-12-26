Австрийский полицейский стер со шлема букву Z после резонанса

Австрийский полицейский убрал со своего шлема маркировку с буквой Z из-за ажиотажа, возникшего вокруг этого символа во время патрулирования. Об этом рассказали в пресс-службе полиции страны.

Правоохранители пояснили, что «Z - это первая буква фамилии коллеги, который пометил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали». Сотруднику полиции пришлось стереть букву, чтобы избежать недопонимания. В ведомстве уточнили, что символ не имел никакого отношения к России.

Сообщается, что сотрудник полиции не обратил внимание на символизм, но теперь он в курс, поэтому маркировку удалил.

Буквы Z и V наносят на борта российской техники, принимающей участие в специальной военной операции (СВО). В России эти буквы неофициально стали символами поддержки российской армии.

В августе в Крыму арестовали мужчину, который угрожал поджечь работника автозаправочной станции в кепке с буквой Z. Прокуратура заинтересовалась инцидентом после того, как видео с конфликтом попало в социальные сети.

А в январе полиция Australian Open задержала гражданина США за футболку с символом Z.

Ранее актриса Мария Шукшина предложила использовать символ Z против «вражеских» артистов.