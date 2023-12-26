В Совфеде призвали вести проактивную работу с молодежью

В России необходимо начать проактивно работать с молодежью, чтобы противостоять влиянию недоброжелателей из других стран. Об этом «Парламентской газете» рассказал зампред Комитета Совфеда по международным делам, председатель Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Он отметил, что молодые люди всегда и во всех странах являются наименее подготовленными к общественной жизни, на это влияют биологические процессы и процесс психологического взросления.

«Наши недруги начинают этим активно пользоваться. Причем мы сами им позволили это сделать, изъяв из функций начального, среднего, высшего образования функцию воспитания. Это же было сделано в 90-е годы. Мы сейчас ее кое-как пытаемся восполнить, возродить», — уточнил Климов.

Сенатор подчеркнул, что данную работу нужно проводить не «для галочки». Также важно «консолидировать эти усилия в других государствах, потому что это угроза не только нам, заключил парламентарий.

Заместитель председателя комитета Государственной думы Елена Цунаева до этого говорила, что участники специальной военной операции (СВО) на Украине играют важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Она отметила, что нынешние военнослужащие приходят на смену ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ожидает приезда гостей из более 180 стран на фестиваль молодежи.