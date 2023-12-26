Москвича избили ради телефона и 29 тысяч рублей

В Москве мужчина избил прохожего ради 29 тысяч рублей и смартфона. Об этом сообщает официальный Telegram-канал московской прокуратуры.

«На улице Солянка 29-летний ранее судимый злоумышленник подошел к случайному прохожему и открыто похитил у него телефон <...> Фигурант разблокировал телефон и пытался зайти в мобильное приложение банка, наводя экран на лицо потерпевшего с целью разблокировки входа», — сообщили в прокуратуре.

Когда потерпевший попытался забрать телефон, злоумышленник набросился на него с кулаками и нанес несколько ударов по голове, в результате которых пострадавший потерял сознание. После этого напавший скрылся, перевел на свой счет 29 тысяч рублей, а телефон продал в ломбарде.

Когда злоумышленник был задержан, он признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

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