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В России опубликовали репортаж о казаках-артиллеристах

Боец дивизиона «Листань»: я всегда хотел служить России

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Агентство «Пика» опубликовало репортаж о работе казаков-артиллеристов, сообщает Telegram-канал «Первый Казачий».

«Для артиллериста первостепенной задачей является поражение цели. Мы действуем как единое звено, мы все связаны», — рассказал боец дивизиона «Листань» казачьей артиллерийской бригады «Волга» с позывным «ГБ».

Также боец с позывным «Механик» рассказал, почему принял решение участвовать в СВО.

«Я всегда хотел служить России. После переворота, когда у руля Украины встали нацисты, когда полетели бомбы на дома мирных граждан, тогда я понял, что не могу оставаться в стороне», — сказал он.

Как отметил военный корреспондент с позывным «Богомол», казаки-артиллеристы – это особая каста.

«Яростный напор штурмовиков и выдержка разведчиков дополняют скрупулезность и точный расчет. Без этого невозможно положить снаряд точно в цель и первыми же залпами поразить врага или незаметно для противника организовать огневую засаду на самом переднем крае», — сказал он.

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