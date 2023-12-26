Стало известно о пожарах в храмах раскольников в Киевской области

Два храма раскольнической «Православной церкви Украины» ПЦУ горели в Киевской области в ночь на 25 декабря — в тот день, когда ряд церквей, в том числе католическая, празднуют Рождество Иисуса Христа по григорианскому календарю. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

Отмечается, что первый пожар возник в Свято-Михайловском храме 1896 года, расположенном в селе Храпачи Белоцерковского района. В течение 1,5 часов пожарным удалось ликвидировать огонь на площади 300 квадратных метров.

Еще один пожар вчера произошел в Церкви Рождества Богородицы в селе Новоселки Вышгородского района, там огонь охватил 2 квадратных метра.

Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) была сформирована в 2018 году в Киеве священнослужителями, которые не хотели находится под юрисдикцией Московского патриархата Русской Православной церкви. Позже ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская Православные церкви не признают канонического статуса этой организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической Церкви.

Ранее на Украине предъявили обвинение священнику РПЦ.