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Кинолог рассказал, какие клички дают своим собакам поклонники «Щелкунчика»

Кинолог Голубев: поклонники «Щелкунчика» чаще всего называют своих собак Мари

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Shutterstock

Среди собаководов много поклонников балета «Щелкунчик». В честь главных героев произведения часто называют своих питомцев. Об этом в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, на первом месте собаки по кличке Мари. В России их зарегистрировано более трех тысяч. Чаще всего это имя дают йоркам, шпицам и чихуахуа.

«Конечно, второй по популярности кличкой стала кличка Щелкунчик, 327 собак с таким именем живут в городах России. Такое имя носят и немецкие шпицы, и среднеазиатские овчарки, а также кавказские овчарки, московские сторожевые и сибирские хаски», — продолжил кинолог.

На третьем месте, по его словам, — Чайковский. Именем великого композитора назвали своих собак 77 хозяев. Чаще всего это имя дают лабрадорам, корги, ротвейлерам и сенбернарам.

До этого Голубев рассказал, как меняется жизнь человека после появления собаки. Он отметил, что быт становится интересным и насыщенным. С появлением любимца, по его словам, важно выстроить режим дня, который был бы удобен как животному, так и хозяину. Необходимо придерживаться одного распорядка, чтобы собака как можно быстрее к нему привыкла.

Ранее собаководам рассказали, как научить питомца выражать просьбы.

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