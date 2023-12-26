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Две сестры грабили пенсионерок, опаивая их святой водой с успокоительным

Ni Mash: в Нижнем Новгороде две сестры грабили пенсионерок

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Depositphotos

В Нижнем Новгороде ищут двух пожилых сестер, которые грабили пенсионерок, опаивая их святой водой с успокоительным. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

Две жительницы Кирова 54 и 58 лет грабили старушек в Нижнем Новгороде. Сестры напрашивались в гости к одиноким пенсионеркам и уговаривали их провести некий обряд, в ходе которого женщинам нужно было выпить якобы святой воды.

В напиток злоумышленницы подмешивали сильнодействующий успокоительный препарат, а после выносили из дома ценные вещи и деньги. О произошедшем стало известно со слов одной из пострадавших, пожилую женщину без сознания нашла в квартире соцработник.

Ранее самарец ограбил сочинскую пенсионерку, угрожая молотком.

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