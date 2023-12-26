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Суд вынес приговор организаторам центра «Свидетелей Иеговы»* в Москве

Суд в Москве вынес приговор троим организаторам центра «Свидетелей Иеговы»

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Черемушкинский районный суд Москвы вынес приговор троим организаторам «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета РФ.

Центр экстремисткой организации функционировал на территории Москвы с 2017 по 2020 год. Организаторы проводили конспиративные сборы в квартирах, где последователи изучали литературу, пропагандирующую учения «Свидетелей Иеговы». Также проводились онлайн-собрания через видеосвязь для общения и вербовки новых людей.

«Приговором Черемушкинского районного суда города Москвы Александру Румянцеву назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, Эдуарду Свиридову — в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, Шону Пайку — в виде 7 лет лишения свободы. Наказание фигуранты будут отбывать в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

До этого в Москве осудили пятерых организаторов и вербовщиков ячейки «Свидетелей Иеговы», действовавших в период с 2019 по 2020 год. Они получили сроки от четырех до шести лет лишения свободы.

Ранее в Крыму задержали старейшину ячейки «Свидетелей Иеговы».

*   организация запрещена в России
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