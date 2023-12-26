Эксперты объяснили, почему китайские авто не заменят Mercedes и BMW

Мировые автомобильные концерны Mercedes и BMW никогда не «уйдут в историю», уверен председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Китайские автомобили не смогут заменить автомобили этих марок, спрос на них останется всегда, заявил он в интервью НСН.

Так Похмелкин отреагировал на слова помощника президента РФ Максима Орешкина, заявившего, что Mercedes и BMW через 10 лет могут «уйти в историю».

«Это прогноз больше политического характера, — оценил его высказывание эксперт. — Давайте посмотрим на историю: весь мир пережил «бум» японских машин, затем корейских. Теперь на подходе китайцы, но при этом и Mercedes, и BMW, и другие европейские бренды сохраняют свое значение, имеют свой сегмент, своих покупателей».

По мнению Похмелкина, ситуация останется прежней, если «не произойдет каких-то катаклизмов». Немецкие машины, по его словам, поспевают за технологиями, за что россияне их любят.

«У BMW очень хорошая линейка, интересная. Это машины, которые можно и на вторичном рынке продать. Знаю людей, которые ничего кроме Mercedes и BMW не признают», — добавил эксперт.

При возвращении на российский рынок всех европейских брендов, у них будет преимущество над китайскими авто, считает председатель «Движения автомобилистов России». Это связано с тем, что цены на китайские машины достаточно высоки, а качеством они не лучше европейских, заключил Похмелкин.

Напомним, по мнению Орешкина, Mercedes и BMW уйдут из-за того, что Китаю удалось занять лидирующие позиции в экспорте автомобилей.

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