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МВД объявило в розыск политика Гудкова

МВД России объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова*

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы, общественного деятеля Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом). Это следует из базы розыска министерства.

Политика внесли в реестр иностранных агентов 10 февраля 2023 года.

Политик уехал из России на Украину летом 2021 года, заявляя, что «несколько близких источников из окружения администрации президента» предупредили его о возможном аресте по уголовному делу. Он отмечал, что его решение поддержали родные и близкие, в адрес которых тоже поступила «серьезная информация об угрозах и рисках».

Перед отъездом из РФ Гудкова задержали как подозреваемого в нарушении по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». По данным СМИ, в 2015-2017 годах Гудков арендовал нежилое помещение, но деньги за съем так и не уплатил. Следствие утверждает, что ущерб по делу Гудкова превышает 1 млн руб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВД России объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан в РФ иностранным агентом).

*  признан в РФ иностранным агентом
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