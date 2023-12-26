Автора Mr. Freeman объявили в розыск

Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

МВД России объявило в розыск автора анимационного интернет-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом). Это следует из базы розыска МВД.

Он разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой — не уточняется.

В октябре в отношении Павла Мунтяна было возбуждено уголовное дело из-за поста про события в украинском городе Буча в апреле прошлого года. Его возбудили по статье о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Мунтяну, который находится не в России, может грозить срок до 10 лет.

22 декабря создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию российских войск.

26 декабря МВД России также объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее двое «Граждан СССР» рассказали, зачем пытались взорвать вышки связи.