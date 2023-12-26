Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автора Mr. Freeman объявили в розыск

МВД объявило в розыск автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*

close
100%
Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

МВД России объявило в розыск автора анимационного интернет-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом). Это следует из базы розыска МВД.

Он разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой — не уточняется.

В октябре в отношении Павла Мунтяна было возбуждено уголовное дело из-за поста про события в украинском городе Буча в апреле прошлого года. Его возбудили по статье о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Мунтяну, который находится не в России, может грозить срок до 10 лет.

22 декабря создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию российских войск.

26 декабря МВД России также объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее двое «Граждан СССР» рассказали, зачем пытались взорвать вышки связи.

*  признан в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами