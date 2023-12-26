Экс-губернатора Никиту Белых освободили от наказания

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых вынесли приговор по делу о превышении полномочий и освободили от назначенного наказания. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Октябрьский районный суд Кирова приговорил Белых к двум годам и шести месяцам лишения свободы (по ч. 2 ст. 285 УК РФ) и запретил ему занимать государственные должности в течение двух лет. От наказания экс-чиновника тут же освободили в связи с истечением срока давности преступления.

Кроме того, Белых оправдали по обвинению по ч. 3 ст. 286 УК РФ из-за отсутствия состава преступления и признали его право на реабилитацию.

В данный момент Никита Белых отбывает наказание в колонии. В 2018 году его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также к штрафу на сумму более 48 млн руб. С учетом срока содержания в СИЗО он должен освободиться в 2024 году. Подробнее о деле Белых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее директора «Росзаповедцентра» Минприроды России обвинили в крупной взятке.