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Экс-советник Кучмы усомнился, что украинцы пойдут воевать за Зеленского

Экс-советник Кучмы: украинцы не пойдут воевать за власть в случае мобилизации

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Thomas Peter/Reuters

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцы не захотят отправиться на передовую и воевать за президента Владимира Зеленского, когда тот объявит новую волну мобилизации. Таким мнением Соскин поделился на своем YouTube-канале.

«Власть, это Зеленский, «слуги народа» (имеются в виду члены правящей партии Украины. — «Газета.Ru») — вся эта верхушка, нацелена на то, чтобы продолжать войну путем уничтожения сотен тысяч украинцев. Они решили набрать еще 500 тысяч пушечного мяса и бросить его на фронт», — считает экс-советник президента.

По мнению Соскина, в этом случае украинцы отдавать жизнь за киевский режим не захотят. Он также отметил, что ситуация для страны складывается неблагоприятная: заканчиваются пакеты финансовой и военной помощи от западных союзников.

До этого депутат Верховной рады Украины Роман Костенко признал, что процесс мобилизации в стране сильно замедлился.

Ранее в Раду внесли законопроект о правилах мобилизации.

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