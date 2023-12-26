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Аналитики подсчитали, во сколько обошлась бы аренда дворца Деда Мороза на Новый год

«Яндекс.Аренда»: аренда дворца Деда Мороза 31 декабря обошлась бы в 1 млн рублей

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Shutterstock

Арендовать дворец Деда Мороза в Великом Устюге в новогоднюю ночь можно было бы почти за 1 млн рублей, выяснили аналитики сервиса «Яндекс.Аренда». С его результатами ознакомился Life.

Эксперты проанализировали предложение посуточной аренды домов и коттеджей от частных арендодателей в ближайшей к резиденции новогоднего волшебника местности. Подборка состояла из деревянных жилых домов с ремонтом, которые расположены на участках в пешей доступности от реки и других водоемов в самом Великом Устюге и в соседних Вологодской области.

Согласно исследованию, в среднем дом площадью около 100 квадратных метров можно снять за 15 тыс. рублей в сутки. При условии, что дворец Деда Мороза имеет площадь 2,7 тыс. квадратных метров, его можно было бы снять за 405 тыс. рублей в сутки. При этом в новогоднюю ночь стоимость предложения скорее всего увеличилось бы вдвое, предположили аналитики. Поэтому конечное предложение обошлось бы 910 тыс. рублей.

«В этом исследовании считали цену краткосрочного найма дома Деда Мороза в Устюге. Жить в усадьбе новогоднего волшебника стоит в первую очередь ради праздничной атмосферы, а вот для постоянного проживания дворец не очень подходит», — пояснили эксперты.

Исследование Calltouch, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что российская аудитория лучше знает Санта-Клауса, а не локального Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что в Челябинске Дед Мороз сорвался с 24-этажного дома на детском празднике.

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