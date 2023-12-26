Глава ВОЗ Гебрейесус назвал душераздирающими рассказы беженцев из Газы

Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус назвал душераздирающими рассказы беженцев из сектора Газа. Своими впечатлениями он поделился на своей странице в социальной сети X.

«Один ребенок потерял всю свою семью во время удара по лагерю. Медсестра этой больницы понесла такую же утрату», — рассказал глава ВОЗ.

Эту историю он рассказал после визита в больницу «Аль-Акса», куда поступили 100 раненых после ракетного удара по лагерю беженцев.

«Ввиду постоянного роста масштабов потребностей, вызванных кровавой бойней, ВОЗ продолжает поддерживать систему здравоохранения в Газе, несмотря на отсутствие безопасности и значительные логистические препятствия», — рассказал Гебрейесус.

Отмечается, что сейчас больница принимает гораздо больше пациентов, чем возможно в текущих условиях, при этом «большая часть системы здравоохранения Газы разрушена» и большинство больниц там уже закрыты. В этой связи глава ВОЗ заявил о необходимости немедленного прекращения огня.

До этого США запросили у Израиля объяснений удара по лагерю беженцев в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в секторе Газа.