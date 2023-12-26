Диспенсер пакетов для собак в виде гранаты вызвал переполох

Диспенсер пакетов для собачьих экскрементов, выполненный в виде ручной гранаты, вызвал панику в американской школе в Макминнвилле в штате Орегон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию школы.

Подозрительный объект нашли на газоне возле стадиона и немедленно вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов приняли меры предосторожности и использовали дрон для более подробного изучения предмета без риска для своей жизни.

После анализа фотоснимков было определено, что предмет на самом деле является диспенсером пакетов для собачьих отходов, стилизованным под форму ручной гранаты. Полицейские его удалили с территории школы, учебная деятельность была возобновлена.

Во время инцидента все ученики были временно закрыты внутри здания школы, чтобы обеспечить их безопасность. На место инцидента также прибыло саперное подразделение полиции штата.

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