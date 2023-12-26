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В систему «Честный знак» добавят данные о сахаре и трансжирах в продуктах

«Известия»: в «Честный знак» добавят данные о сахаре и трансжирах в продуктах

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Reuters

В систему «Честный знак» добавят данные о содержании соли, сахара и трансжиров в продуктах в отношении к суточной норме потребления. Об этом пишут «Известия».

С данной инициативой к Роспотребнадзору обратилось общественное движение «Норм мотив». Просканировав QR-код продукта, россияне смогут узнать не только долю соли, сахара и трансжиров на 100 г, но и увидеть цветовую индикацию, где зеленым будет выделено оптимальное отношение к суточной норме, оранжевым — превышающее норму отношение, а красным — существенно превышающее.

Целью такой меры называют защиту здоровья населения и снижение числа случаев заболеваний неинфекционными заболеваниями. Отмечается, что маркировку при выборе продуктов учитывают более 60% потребителей.

До этого были названы продукты, потребление которых стоит увеличить женщинам.

Ранее врач рассказал, в каком фрукте содержится самое большое количество полезных жиров.

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