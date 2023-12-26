Мэр колумбийского города из Саратова пообещал вернуться в РФ

Мэр колумбийского города из Саратова Тунха Михаил Краснов пообещал вернуться в РФ. Об этом сообщило «НТВ».

Мужчина переехал в Колумбию в 2008 году. С собой у него почти не было вещей. Переезд он осуществил по программе обмена Берлинского университета имени Гумбольдта. Мужчина получил четыре магистерских степени в разных областях, а также докторскую диссертацию по экономической социологии и демографии. Именно на своих академических достижениях мужчина и построил свою избирательную кампанию. Несмотря на то, что мужчина заявлял о планах баллотироваться в президенты Колумбии, он признался, что, задумываясь о родине, он впадает в тоску.

«Я вернусь в Саратов. Не знаю [когда], но я вернусь», — подчеркнул он.

Журналистов из России, приехавших к нему с интервью, он попросил купить ему отечественные продукты, по которым он скучает — сало, колбасу и черный хлеб.

30 октября уроженец Саратова Михаил Краснов стал мэром города Тунха в Колумбии.

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