Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мэр колумбийского города из Саратова пообещал вернуться в РФ

«НТВ»: мэр колумбийского города из Саратова Краснов пообещал вернуться в РФ

close
100%
Profe Mikhail Krasnov/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мэр колумбийского города из Саратова Тунха Михаил Краснов пообещал вернуться в РФ. Об этом сообщило «НТВ».

Мужчина переехал в Колумбию в 2008 году. С собой у него почти не было вещей. Переезд он осуществил по программе обмена Берлинского университета имени Гумбольдта. Мужчина получил четыре магистерских степени в разных областях, а также докторскую диссертацию по экономической социологии и демографии. Именно на своих академических достижениях мужчина и построил свою избирательную кампанию. Несмотря на то, что мужчина заявлял о планах баллотироваться в президенты Колумбии, он признался, что, задумываясь о родине, он впадает в тоску.

«Я вернусь в Саратов. Не знаю [когда], но я вернусь», — подчеркнул он.

Журналистов из России, приехавших к нему с интервью, он попросил купить ему отечественные продукты, по которым он скучает — сало, колбасу и черный хлеб.

30 октября уроженец Саратова Михаил Краснов стал мэром города Тунха в Колумбии.

Ранее в Пулково остановили женщину, которая привезла в Россию чай с листьями коки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами