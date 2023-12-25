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В Саратове два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

В Саратове на дороге опрокинулась машина скорой помощи

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Саратове опрокинулась карета скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Кумысной поляне. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали фельдшер и человек, который сопровождал пациента. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, информация о пострадавших им не поступала.

Предположительно, водитель не справился с управлением транспортным средством, поэтому машина скорой помощи опрокинулась.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту произошедшего. Процесс находится на контроле у прокуратуры региона.

Ранее в Хабаровске врачи отказались госпитализировать мужчину с пробитой головой.

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