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Владелец пельменной напал на клиента и избил его из-за любви гостя к уксусу

В Китае владелец пельменной выбил клиенту зубы из-за люби к уксусу

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Depositphotos

В Китае молодой человек лишился передних зубов после того, как на него напал владелец пельменной. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Цзянсу. Посетитель нередко приходил в это место и каждый раз добавлял уксус в пельмени вонтон. Когда клиент пришел в заведение снова, владелец предупредил его о том, что добавлять приправу нельзя и ударил молодого человека по лицу.

В драку вмешалась официантка, но конфликт не закончился. Гость предложил хозяину пельменной присесть и подождать, пока он закончит есть.

Это не понравилось владельцу, поэтому он стал кричать на клиента и едва не выставил его из заведения. Мужчина вспомнил, что посетитель не заплатил. Молодой человек не стал сопротивляться, но в какой-то момент владелец рассердился и бросился за гостем по улице, после чего выбил зубы.

На инцидент обратила внимание местная полиция. Сотрудники ведомства расследуют дело.

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